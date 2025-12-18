Concours Hippique Tournée des As saut d’obstacle Poney Terrains Equivallée Cluny
Concours Hippique Tournée des As saut d’obstacle Poney Terrains Equivallée Cluny samedi 23 mai 2026.
Terrains Equivallée Chemin de Rochefort Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
2026-05-23
Rendez-vous sur les terrains d’Equivallée Accès libre et gratuit
Consultez le planning prévisionnel de l’événement sur la page Facebook d’Equivallée Haras National de Cluny ou sur leur site Internet. .
Terrains Equivallée Chemin de Rochefort Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 09 73 sport@ehnc.fr
