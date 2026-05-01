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Vide grenier, dressing, placards … Chez l’habitant Cluny

Vide grenier, dressing, placards … Chez l’habitant Cluny samedi 23 mai 2026.

Lieu : Chez l'habitant

Adresse : 8 chemin de la croix Girard

Ville : 71250 Cluny

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Cluny

Vide grenier, dressing, placards …

Chez l’habitant 8 chemin de la croix Girard Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Vide grenier, dressing, placards …   .

Chez l’habitant 8 chemin de la croix Girard Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 53 05 80  aran.tory@orange.fr

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English : Vide grenier, dressing, placards …

L’événement Vide grenier, dressing, placards … Cluny a été mis à jour le 2026-05-11 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

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