Vide grenier, dressing, placards … Chez l’habitant Cluny
Vide grenier, dressing, placards … Chez l’habitant Cluny samedi 23 mai 2026.
Cluny
Vide grenier, dressing, placards …
Chez l’habitant 8 chemin de la croix Girard Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Vide grenier, dressing, placards … .
Chez l’habitant 8 chemin de la croix Girard Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 53 05 80 aran.tory@orange.fr
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English : Vide grenier, dressing, placards …
L’événement Vide grenier, dressing, placards … Cluny a été mis à jour le 2026-05-11 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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