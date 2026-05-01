Vide grenier, dressing, placards … Chez l’habitant Cluny

Cluny

Vide grenier, dressing, placards …

Chez l’habitant 8 chemin de la croix Girard Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Vide grenier, dressing, placards … .

Chez l’habitant 8 chemin de la croix Girard Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 53 05 80 aran.tory@orange.fr

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English : Vide grenier, dressing, placards …

L’événement Vide grenier, dressing, placards … Cluny a été mis à jour le 2026-05-11 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II