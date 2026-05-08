Concert de la musique vocale de la Renaissance Place Notre-Dame Cluny

Cluny

Concert de la musique vocale de la Renaissance

Place Notre-Dame Eglise Notre-Dame Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:15:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Ensemble Roundelay

Sous la direction de Renée Kartodirdjo

Eelco Kooiker (orgue)

Evelien Wolting (flute à bec)

John Dowland et ses contemporains .

Place Notre-Dame Eglise Notre-Dame Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté V.J.M.Pop@tilburguniversity.edu

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English : Concert de la musique vocale de la Renaissance

L’événement Concert de la musique vocale de la Renaissance Cluny a été mis à jour le 2026-05-04 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II