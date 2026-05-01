Deux expositions sur l’Europe Place de l’abbaye Cluny

Cluny

Deux expositions sur l’Europe

Place de l’abbaye Ecuries Saint Hugues Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 14:00:00

fin : 2026-05-11 19:00:00

Date(s) :

2026-05-11 2026-05-12

Les Pères de l’Europe : les visionnaires de la construction européenne avec neuf pères fondateurs. Exposition réalisée par La Maison de l’Europe Bourgogne-Franche Comté.

L’Europe en un clin-d’œil : neuf panneaux illustrés édités par la Commission européenne sur le fonctionnement de l’Union : institutions, histoire et compétences. En partenariat avec la Maison de l’Europe Bourgogne-Franche-Comté. .

Place de l’abbaye Ecuries Saint Hugues Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 68 29 72 leopardoremi@gmail.com

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English : Deux expositions sur l’Europe

L’événement Deux expositions sur l’Europe Cluny a été mis à jour le 2026-05-04 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II