Deux expositions sur l’Europe Place de l’abbaye Cluny
Deux expositions sur l’Europe Place de l’abbaye Cluny lundi 11 mai 2026.
Cluny
Deux expositions sur l’Europe
Place de l’abbaye Ecuries Saint Hugues Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 14:00:00
fin : 2026-05-11 19:00:00
Date(s) :
2026-05-11 2026-05-12
Les Pères de l’Europe : les visionnaires de la construction européenne avec neuf pères fondateurs. Exposition réalisée par La Maison de l’Europe Bourgogne-Franche Comté.
L’Europe en un clin-d’œil : neuf panneaux illustrés édités par la Commission européenne sur le fonctionnement de l’Union : institutions, histoire et compétences. En partenariat avec la Maison de l’Europe Bourgogne-Franche-Comté. .
Place de l’abbaye Ecuries Saint Hugues Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 68 29 72 leopardoremi@gmail.com
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English : Deux expositions sur l’Europe
L’événement Deux expositions sur l’Europe Cluny a été mis à jour le 2026-05-04 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II