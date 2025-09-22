Le Râmâyana Théâtre Les Arts Cluny
Le Râmâyana Théâtre Les Arts Cluny jeudi 7 mai 2026.
Le Râmâyana
Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:00:00
fin : 2026-05-07 21:00:00
Date(s) :
2026-05-07
COMPAGNIE JEUX DE VILAINS
Théâtre d’ombres
Le Râmâyana conte la vie de Rama, incarnation de Visnu sur terre. Son épouse, Sita, est enlevée par le roi des démons, Ravana. Rama, aidé de son frère, Lakshmana, et de son fidèle compagnon singe, Hanuman, devra alors tout tenter pour récupérer sa bien-aimée.
En écrivant le Râmâyana, Valmiki a formulé ce qu’est la Vie l’éternel combat entre le Bien et le Mal, la Raison et la Passion, Rama et Ravana. Dans toute l’Asie du Sud-Est, en ville comme en campagne, le Râmâyana est représenté en théâtre d’ombres. Les maîtres marionnettistes manipulent, jouent les voix, chantent, content l’histoire et dirigent l’orchestre.
Bien plus qu’un divertissement, le spectacle sert à rassembler les foules autour d’un acte sacré (se) jouer (de) l’humanité.
Dès 7 ans
Marionnettes Cécile Hurbault • Musique Jean-Christophe Cornier • Technique Grégo Renault • Écriture & mise en scène Cécile Hurbault • Arrangements musicaux Jean Christophe Cornier d’après des musiques traditionnelles asiatiques • Œil extérieur Pak Widodo Wilis • Fabrication marionnettes Yussof Mammath (Malaisie), Suchart Subsin et Mesa Choltitz (Thaïlande), Pak Jono (Indonésie), Sovannah Phum et Cécile Hurbault (Cambodge) .
Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
English : Le Râmâyana
German : Le Râmâyana
Italiano :
Espanol :
L’événement Le Râmâyana Cluny a été mis à jour le 2025-09-22 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)