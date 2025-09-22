Le Râmâyana

Théâtre Les Arts Cluny

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07 21:00:00

2026-05-07

COMPAGNIE JEUX DE VILAINS

Théâtre d’ombres

Le Râmâyana conte la vie de Rama, incarnation de Visnu sur terre. Son épouse, Sita, est enlevée par le roi des démons, Ravana. Rama, aidé de son frère, Lakshmana, et de son fidèle compagnon singe, Hanuman, devra alors tout tenter pour récupérer sa bien-aimée.

En écrivant le Râmâyana, Valmiki a formulé ce qu’est la Vie l’éternel combat entre le Bien et le Mal, la Raison et la Passion, Rama et Ravana. Dans toute l’Asie du Sud-Est, en ville comme en campagne, le Râmâyana est représenté en théâtre d’ombres. Les maîtres marionnettistes manipulent, jouent les voix, chantent, content l’histoire et dirigent l’orchestre.

Bien plus qu’un divertissement, le spectacle sert à rassembler les foules autour d’un acte sacré (se) jouer (de) l’humanité.

Dès 7 ans

Marionnettes Cécile Hurbault • Musique Jean-Christophe Cornier • Technique Grégo Renault • Écriture & mise en scène Cécile Hurbault • Arrangements musicaux Jean Christophe Cornier d’après des musiques traditionnelles asiatiques • Œil extérieur Pak Widodo Wilis • Fabrication marionnettes Yussof Mammath (Malaisie), Suchart Subsin et Mesa Choltitz (Thaïlande), Pak Jono (Indonésie), Sovannah Phum et Cécile Hurbault (Cambodge) .

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

