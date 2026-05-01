Exposition Chemins faisant Place de l’Abbaye Cluny
Exposition Chemins faisant Place de l’Abbaye Cluny lundi 11 mai 2026.
Cluny
Exposition Chemins faisant
Place de l’Abbaye Ecuries Saint Hugues Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 14:00:00
fin : 2026-05-11 19:00:00
Date(s) :
2026-05-11 2026-05-12
Présentation de Prolongement, intervention de la plasticienne Florence Le Maux autour du Chemin de mains pour demain, installation exposée au public en mai 2025 avec un rappel en vidéo de Chris Martin. (Partenariat FRGS M2E) .
Place de l’Abbaye Ecuries Saint Hugues Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 68 29 72 leopardoremi@gmail.com
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English : Exposition Chemins faisant
L’événement Exposition Chemins faisant Cluny a été mis à jour le 2026-05-04 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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