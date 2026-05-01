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Exposition Chemins faisant Place de l’Abbaye Cluny

Exposition Chemins faisant Place de l’Abbaye Cluny lundi 11 mai 2026.

Lieu : Place de l'Abbaye

Adresse : Ecuries Saint Hugues

Ville : 71250 Cluny

Département : Saône-et-Loire

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Cluny

Exposition Chemins faisant

Place de l’Abbaye Ecuries Saint Hugues Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 14:00:00
fin : 2026-05-11 19:00:00

Date(s) :
2026-05-11 2026-05-12

Présentation de Prolongement, intervention de la plasticienne Florence Le Maux autour du Chemin de mains pour demain, installation exposée au public en mai 2025 avec un rappel en vidéo de Chris Martin. (Partenariat FRGS M2E)   .

Place de l’Abbaye Ecuries Saint Hugues Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 68 29 72  leopardoremi@gmail.com

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English : Exposition Chemins faisant

L’événement Exposition Chemins faisant Cluny a été mis à jour le 2026-05-04 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

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