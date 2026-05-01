Concert choral L’Europe s’expose en chansons Place de l’Abbaye Cluny

Cluny

Concert choral L’Europe s’expose en chansons

Place de l’Abbaye Ecuries Saint Hugues Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:00:00

fin : 2026-05-12 19:00:00

Date(s) :

2026-05-12

L’atelier-Chant Décidéla de Chevagny-sur-Guye revient aux Écuries avec des chants de résistance et de militance contre la guerre et l’oppression (Partenariat FRGS M2E) .

Place de l’Abbaye Ecuries Saint Hugues Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 68 29 72 leopardoremi@gmail.com

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English : Concert choral L’Europe s’expose en chansons

L’événement Concert choral L’Europe s’expose en chansons Cluny a été mis à jour le 2026-05-04 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II