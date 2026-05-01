Concert choral L’Europe s’expose en chansons Place de l’Abbaye Cluny
Concert choral L’Europe s’expose en chansons Place de l’Abbaye Cluny mardi 12 mai 2026.
Cluny
Concert choral L’Europe s’expose en chansons
Place de l’Abbaye Ecuries Saint Hugues Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:00:00
fin : 2026-05-12 19:00:00
Date(s) :
2026-05-12
L’atelier-Chant Décidéla de Chevagny-sur-Guye revient aux Écuries avec des chants de résistance et de militance contre la guerre et l’oppression (Partenariat FRGS M2E) .
Place de l’Abbaye Ecuries Saint Hugues Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 68 29 72 leopardoremi@gmail.com
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English : Concert choral L’Europe s’expose en chansons
L’événement Concert choral L’Europe s’expose en chansons Cluny a été mis à jour le 2026-05-04 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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