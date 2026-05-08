Performance publique Portes d’Honneur Cluny
Performance publique Portes d’Honneur Cluny samedi 9 mai 2026.
Cluny
Performance publique
Portes d’Honneur Place de l’Abbatiale Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 11:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Performance publique sous les Portes d’Honneur de l’Abbaye de Cluny. Un moment magique : Coulée d’un bas-relief en bronze représentant l’abbaye, Cluny et l’Europe à l’occasion de la Journée de l’Europe 2026 avec la participation des Anciens de l’École de Fonderie et de Forge de Sèvres, de l’atelier fonderie de l’ENSAM et ses étudiants et de la Ville de Cluny. .
Portes d’Honneur Place de l’Abbatiale Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 68 29 72 leopardoremi@gmail.com
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English : Performance publique
L’événement Performance publique Cluny a été mis à jour le 2026-05-04 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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