Performance publique Portes d’Honneur Cluny

Cluny

Performance publique

Portes d’Honneur Place de l’Abbatiale Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 11:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Performance publique sous les Portes d’Honneur de l’Abbaye de Cluny. Un moment magique : Coulée d’un bas-relief en bronze représentant l’abbaye, Cluny et l’Europe à l’occasion de la Journée de l’Europe 2026 avec la participation des Anciens de l’École de Fonderie et de Forge de Sèvres, de l’atelier fonderie de l’ENSAM et ses étudiants et de la Ville de Cluny. .

Portes d’Honneur Place de l’Abbatiale Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 68 29 72 leopardoremi@gmail.com

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English : Performance publique

L’événement Performance publique Cluny a été mis à jour le 2026-05-04 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II