Festival Cluny danse Centre ville Cluny

Depuis 14 ans, Cluny Danse, festival du corps en mouvement organisé par la compagnie Le Grand Jeté ! propose à travers sa programmation un large éventail de propositions artistiques spectacles professionnels, ateliers de pratiques artistiques, déambulation, flashmob…

Les compagnies accueillies, françaises ou étrangères, permettent au public de découvrir l’actualité de la scène chorégraphique internationale dans une ambiance conviviale.

Les ateliers de pratique artistique (stage de danse parents-enfants, masterclass, cours de danse classique et contemporaine à ciel ouvert…) sur inscription ou en entrée libre, offrent la possibilité au public d’enrichir son expérience de spectateurs.

Groupes amateurs, semiprofessionnels, écoles de danse, conservatoires… Cluny Danse met également à l’honneur le paysage chorégraphique du département de Saône-et-Loire et plus largement de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Les spectacles seront présentés dans les plus beaux lieux du patrimoine Clunisois c’est la ville entière que nous vous proposons de redécouvrir ensemble !

