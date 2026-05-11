Ciné-débat Place du marché Cluny

Cluny

Ciné-débat

Place du marché Cinéma des Arts Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Projection du film De la guerre froide à la guerre verte de la réalisatrice et productrice de documentaires italo-paraguayenne Anna Recalde Miranda.

De la Guerre froide à la Guerre verte est le troisième volet d’une trilogie de documentaires sur l’histoire politique du Paraguay depuis la dictature de Stroessner (1954 1989) jusqu’à aujourd’hui.

Aux objectifs de la dictature, soutenue par le plan Condor, de s’opposer au communisme menaçant le pays, répondent ceux de l’agro-industrie d’inonder le monde agricole de soja à l’encontre de toute réflexion écologique globale.

À la répression policière de la dictature envers les opposants politiques, répondent les assassinats d’écologistes et d’autochtones opposés à la confiscation de leurs terres.

Cette continuité et cette permanence ont été rendues possibles par l’accaparement des terres pendant la dictature par une oligarchie proche du pouvoir. Cette oligarchie possède toujours ces terres spoliées, malgré le rétablissement de la démocratie. .

Place du marché Cinéma des Arts Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 53 05 80 pays-clunisois@ldh-france.org

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English : Ciné-débat

L’événement Ciné-débat Cluny a été mis à jour le 2026-05-07 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II