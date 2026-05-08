Exposition Dessins pour la paix Place de l’abbaye Cluny

Cluny

Exposition Dessins pour la paix

Place de l’abbaye Ecuries Saint Hugues Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 14:00:00

fin : 2026-05-11 19:00:00

Date(s) :

2026-05-11 2026-05-12

Dessins pour la Paix de l’association Cartooning for Peace : à travers cette exposition, le réseau international de dessinateurs et dessinatrices de presse aborde par l’humour des thématiques fondamentales de société, pour la défense des droits humains la liberté d’expression, la censure, les droits des femmes et des enfants, les discriminations ou encore l’avenir de notre planète .

Place de l’abbaye Ecuries Saint Hugues Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 68 29 72 leopardoremi@gmail.com

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English : Exposition Dessins pour la paix

L’événement Exposition Dessins pour la paix Cluny a été mis à jour le 2026-05-04 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II