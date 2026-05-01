Film Furcy, né libre Place du Marché Cluny

Cluny

Film Furcy, né libre

Place du Marché Ciné les Arts Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 7.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09 22:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Projection du film FURCY né libre. Un dépliant explicatif sur l’esclavage et l’engagisme, nouvelle forme d’asservissement à La Réunion, sera distribué au public autorisant échange et réflexion dans le public présent.

L’histoire se situe sur l’Île de la Réunion en 1817. À la mort de sa mère, l’esclave Furcy découvre des documents qui pourraient faire de lui un homme libre. Avec l’aide d’un procureur abolitionniste, il se lance dans une bataille judiciaire pour la reconnaissance de ses droits. Le film livre un témoignage rare et bouleversant de la violence du système esclavagiste dans les possessions françaises, des rapports de pouvoir à l’œuvre dans les colonies, sans oublier le courage et la détermination de ceux qui ont lutté pour l’abolition de l’esclavage.

Le film éclaire le dispositif idéologique et légal que le Code noir cherchait à imposer, tout en montrant combien ces résistances résonnent encore avec notre époque.

L’esclavage des Noirs est un attentat contre la dignité humaine, un crime contre la raison et la justice.

Olympe de Gouges. .

Place du Marché Ciné les Arts Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 68 29 72 leopardoremi@gmail.com

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English : Film Furcy, né libre

L’événement Film Furcy, né libre Cluny a été mis à jour le 2026-05-04 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II