Conférence Prise en charge des cancers en 2026 … Place du 11 août 1944 Cluny

Cluny

Conférence Prise en charge des cancers en 2026 …

Place du 11 août 1944 Amphithéâtre (entrée Place de l’Abbaye) Campus Arts et Métiers CLUNY Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:00:00

fin : 2026-05-26 22:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Prise en charge des cancers en 2026 place du dépistage et de la prévention, avancées de la recherche et des traitements

Conférence avec Dr Sylvie Zanetta, Oncologue médicale et Responsable du Pôle Prévention et Promotion de la Santé au CGFL

Spécialiste depuis 2000 dans les cancers urologiques, ORL, endocrinien et de primitif connu. Dr Zanetta a réalisé son parcours académique à Lyon et a réalisé son internat au Centre Léon Bérard (Lyon) avant de rejoindre le CGFL (Dijon). Désormais impliquée dans l’aspect de prévention et de promotion de la santé, elle divise aussi son temps entre les consultations et suivi des patients, ainsi que ses activités de recherche et de prévention.

En partenariat avec l’association Le Ruban Rose du Clunisois .

Place du 11 août 1944 Amphithéâtre (entrée Place de l’Abbaye) Campus Arts et Métiers CLUNY Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 53 60 ccic.cluny@ensam.eu

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English : Conférence Prise en charge des cancers en 2026 …

L’événement Conférence Prise en charge des cancers en 2026 … Cluny a été mis à jour le 2026-05-07 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II