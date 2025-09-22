Phèdre ! Théâtre Les Arts Cluny

Phèdre !

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:00:00

fin : 2026-05-26 21:40:00

Date(s) :

2026-05-26

2B COMPANY / THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE

Le Théâtre Vidy-Lausanne a invité le metteur en scène François Gremaud à concevoir un spectacle pour les écoles, pensé comme un Cheval de Troie partir d’un texte classique des programmes scolaires pour amener dans l’école une forme théâtrale contemporaine. François Gremaud, convaincu par le fort potentiel théâtral du format de la conférence et désireux de collaborer avec le comédien Romain Daroles (qu’il avait rencontré comme élève à la Manufacture, Haute École des Arts de la Scène à Lausanne), a immédiatement pensé à une figure de professeur qui, passionné par son cours, finirait par interpréter tous les personnages de la pièce qu’il enseigne. Ayant lui-même été bouleversé par Phèdre et la langue de Racine à l’adolescence, la pièce s’est imposée d’elle-même.

Dès 16 ans

Interprétation Romain Daroles • Direction, écriture, mise en scène François Gremaud • Assistanat à la mise en scène Mathias Brossard • Lumières Stéphane Gattoni • Avec les équipes de production, technique, communication et administration du Théâtre Vidy-Lausanne .

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

