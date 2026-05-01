Au Paradis Hôtel de la Monnaie. Cluny

Cluny

Au Paradis

Hôtel de la Monnaie. 6, rue d’avril Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23

Arrive au paradis un mort qui doit expliquer comment, ex diacre et juge d’instruction coincé et traditionnaliste, il a rencontré un jour la fille métal, anarchiste et hacker d’un couple de meurtriers sur lequel il enquêtait.

Comment il a découvert alors l’amour fou, l’alcool, les brames de son aorte, les ravages de sa progéria, un paradis fiscal dans un ventre de caïman, des prédateurs bipèdes, le piratage informatique, une armée de libération des égouts, et comment tout cela l’a plongé dans un maelström meurtrier en un rafting sensuel faisant fi de tous ses repères.

C’est à Dieu qu’il raconte tout ça, avec l’idée qu’il doit le convaincre que, pour améliorer la moralité de la race humaine, un assassin peut, en certains cas, être plus efficace qu’un juge.

Texte et jeu Patrick Grégoire

Mise en gestes Jean-Michel Debarbat .

Hôtel de la Monnaie. 6, rue d’avril Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 92 40 08 pat.greg@yahoo.fr

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English : Au Paradis

L’événement Au Paradis Cluny a été mis à jour le 2026-04-27 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II