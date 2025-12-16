Courses hippiques Tout galop semi-nocturne Hippodrome de Cluny Cluny

Courses hippiques Tout galop semi-nocturne

Hippodrome de Cluny 8 Chemin Georges Malère Cluny Saône-et-Loire

Début : 2026-05-22 15:00:00

fin : 2026-05-22 20:00:00

2026-05-22

6 rendez-vous en 2025 pour découvrir un sport, un jeu, un spectacle.

Au menu courses hippiques avec du trot, du plat et de l’obstacle pour satisfaire tous publics dans un cadre verdoyant où chacun pourra se restaurer, se détendre, s’amuser.

En famille, pour jouer ou simplement s’émerveiller du spectacle; comprendre l’organisation des courses, les paris; vivre le spectacle de l’intérieur… il y en a pour tous les gouts. .

Hippodrome de Cluny 8 Chemin Georges Malère Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 02 27 contact@hippodrome-cluny.com

