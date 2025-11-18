Visite guidée Cluny, ville du cheval Office de Tourisme Cluny

Visite guidée Cluny, ville du cheval

Office de Tourisme 6 rue Mercière Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:30:00

fin : 2026-04-06 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06

Votre guide vous attend à l’Office de Tourisme pour une découverte de Cluny, autour du cheval en 1h30.

Au 19e siècle, Napoléon instaure, sur demande de la ville, un dépôt d’étalons à Cluny, dans l’hôtellerie de l’abbaye. Ces chevaux seront transférés, en 1814, dans les écuries actuelles construites avec les pierres de l’église abbatiale.

Aujourd’hui, à Cluny, nous avons un pôle cheval unique en France avec un Haras, des carrières sportives, un hippodrome et un centre équestre.

Lors de cette visite, nous raconterons l’histoire du cheval à Cluny, nous traverserons les écuries et le musée du Haras et nous clôturerons en partageant un moment sur les terrains de concours, pour profiter de l’évènement présent.

Réservation en ligne. .

Office de Tourisme 6 rue Mercière Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 05 34 contact@cluny-tourisme.com

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English : Visite guidée Cluny, ville du cheval

L’événement Visite guidée Cluny, ville du cheval Cluny a été mis à jour le 2026-03-16 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II