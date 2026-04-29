Concert Baroque Place Saint Marcel Cluny

Cluny

Concert Baroque

Place Saint Marcel Eglise Saint Marcel Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le chœur accompagné de 5 solistes 2 soprani, 1 haute-contre, 1 ténor et 1 basse ainsi que de 3 instrumentistes avec clavecin, archiluth, violone interprétera un Oratorio à 6 vois de Carissimi compositeur italien du 17ème ainsi qu’une pièce à 5 vois de Marc Antoine Charpentier.

D’autres morceaux de ma même période seront interprétés par les musiciens professionnels .

Place Saint Marcel Eglise Saint Marcel Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 59 49 39 moineau01@gmail.com

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English : Concert Baroque

L’événement Concert Baroque Cluny a été mis à jour le 2026-04-29 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II