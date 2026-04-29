Concert Baroque Place Saint Marcel Cluny
Concert Baroque Place Saint Marcel Cluny samedi 13 juin 2026.
Cluny
Concert Baroque
Place Saint Marcel Eglise Saint Marcel Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 17 – 17 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le chœur accompagné de 5 solistes 2 soprani, 1 haute-contre, 1 ténor et 1 basse ainsi que de 3 instrumentistes avec clavecin, archiluth, violone interprétera un Oratorio à 6 vois de Carissimi compositeur italien du 17ème ainsi qu’une pièce à 5 vois de Marc Antoine Charpentier.
D’autres morceaux de ma même période seront interprétés par les musiciens professionnels .
Place Saint Marcel Eglise Saint Marcel Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 59 49 39 moineau01@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Baroque
L’événement Concert Baroque Cluny a été mis à jour le 2026-04-29 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
À voir aussi à Cluny (Saône-et-Loire)
- Le Râmâyana Théâtre Les Arts Cluny 8 mai 2026
- Courses hippiques Trot Hippodrome de Cluny Cluny 8 mai 2026
- 33e Rallye des Monts du Clunysois Cluny 14 mai 2026
- Festival Cluny danse Centre ville Cluny 14 mai 2026
- Concours Hippique Dressage pro élite Terrains Equivallée Cluny 15 mai 2026