Le Grand Bastringue Abbaye de Cluny Cluny

Le Grand Bastringue

Abbaye de Cluny 20 rue porte de Paris Cluny Saône-et-Loire

C’est en 2006 qu’un groupe d’étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Cluny a eu l’initiative de proposer un festival solidaire de musique reggae/dub. Celui-ci se déroule au début de la saison touristique dans le sud de la Bourgogne.

L’initiative naît du vœu de relancer l’activité de l’association GaSole (Gadz’Arts Solidaires), et notamment son action bénévole au sein des régions les plus défavorisées du monde.

Depuis la 8ème édition de juin 2014, et après une interruption d’un an, le festival grandi une fois de plus, et offre dès lors des représentations sur 2 jours. Cette année encore, nous conserverons ce format de festival pour le plus grand plaisir des festivaliers, qui ont apprécié cette nouveauté.

En chiffres, le Grand Bastringue, ainsi que son petit frère le Petit Bastringue représentent plus de 8000 festivaliers qui se réuniront pour écouter des artistes venant de toute la France dans un cadre exceptionnel l’abbaye de Cluny, un lieu millénaire classé monument historique. .

contact.grandbastringue@gmail.com

