UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours modèle et allures Selle Français Équipôle du Pays de Landivisiau Plougourvest

Concours modèle et allures Selle Français Équipôle du Pays de Landivisiau Plougourvest samedi 11 juillet 2026.

Lieu
Équipôle du Pays de Landivisiau
Adresse
8 Quillivant
Ville
29400 Plougourvest
Département
Finistère
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Plougourvest

Concours modèle et allures Selle Français

Équipôle du Pays de Landivisiau 8 Quillivant Plougourvest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Concours Modèle et Allures Selles Français Organisé par la FEDEB.

Renseignements et inscriptions auprès de la FEDEB.

Réservation de boxes à l’Équipôle au 02 98 24 80 23.   .

Équipôle du Pays de Landivisiau 8 Quillivant Plougourvest 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 24 80 23 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours modèle et allures Selle Français Plougourvest a été mis à jour le 2026-06-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

À voir aussi à Plougourvest (Finistère)