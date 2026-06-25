Concours modèle et allures Selle Français Équipôle du Pays de Landivisiau Plougourvest samedi 11 juillet 2026.

Plougourvest

Concours modèle et allures Selle Français

Équipôle du Pays de Landivisiau 8 Quillivant Plougourvest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Concours Modèle et Allures Selles Français Organisé par la FEDEB.

Renseignements et inscriptions auprès de la FEDEB.

Réservation de boxes à l’Équipôle au 02 98 24 80 23. .

Équipôle du Pays de Landivisiau 8 Quillivant Plougourvest 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 24 80 23

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English :

L’événement Concours modèle et allures Selle Français Plougourvest a été mis à jour le 2026-06-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX