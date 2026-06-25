Concours modèle et allures Selle Français Équipôle du Pays de Landivisiau Plougourvest
Concours modèle et allures Selle Français Équipôle du Pays de Landivisiau Plougourvest samedi 11 juillet 2026.
Plougourvest
Concours modèle et allures Selle Français
Équipôle du Pays de Landivisiau 8 Quillivant Plougourvest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Concours Modèle et Allures Selles Français Organisé par la FEDEB.
Renseignements et inscriptions auprès de la FEDEB.
Réservation de boxes à l’Équipôle au 02 98 24 80 23. .
Équipôle du Pays de Landivisiau 8 Quillivant Plougourvest 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 24 80 23
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English :
L’événement Concours modèle et allures Selle Français Plougourvest a été mis à jour le 2026-06-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX