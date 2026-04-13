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Concours national de chiens de bergers sur brebis Concoules

Concours national de chiens de bergers sur brebis Concoules samedi 9 mai 2026.

Adresse : Village

Ville : 30450 Concoules

Département : Gard

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Concoules

Concours national de chiens de bergers sur brebis

Village Concoules Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-09

Concours national de chiens de bergers sur brebis, avec marché d’artisans et producteurs locaux, animations, buvette et restauration. Chiens autorisés en laisse.
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Village Concoules 30450 Gard Occitanie   contact@bergersdescevennes.fr

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English :

National sheepdog competition, with a market of local craftsmen and producers, entertainment, refreshments and catering. Dogs allowed on leash.

L’événement Concours national de chiens de bergers sur brebis Concoules a été mis à jour le 2026-04-13 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme