Saint-Laurent-de-Lévézou

Concours officiel de pétanque à Maleville

Saint-Laurent-de-Lévézou Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Concours de pétanque semi nocturne non stop à Maleville

Jet de but 19h

Licences obligatoires

Inscription 10€ équipe

En doublette

Indemnités mises + 40%

Buvette et restauration sur place.

Renseignements petanque.malevilloise070183@hotmail.com ou 06 71 19 67 80 10 .

Saint-Laurent-de-Lévézou 12350 Aveyron Occitanie +33 6 71 19 67 80 petanque.malevilloise@gmail.com

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English :

Semi-night non-stop pétanque competition in Maleville

L’événement Concours officiel de pétanque à Maleville Saint-Laurent-de-Lévézou a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)