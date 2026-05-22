Concours officiel de pétanque à Maleville Saint-Laurent-de-Lévézou
Concours officiel de pétanque à Maleville Saint-Laurent-de-Lévézou vendredi 5 juin 2026.
Saint-Laurent-de-Lévézou
Concours officiel de pétanque à Maleville
Saint-Laurent-de-Lévézou Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif Groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Concours de pétanque semi nocturne non stop à Maleville
Jet de but 19h
Licences obligatoires
Inscription 10€ équipe
En doublette
Indemnités mises + 40%
Buvette et restauration sur place.
Renseignements petanque.malevilloise070183@hotmail.com ou 06 71 19 67 80 10 .
Saint-Laurent-de-Lévézou 12350 Aveyron Occitanie +33 6 71 19 67 80 petanque.malevilloise@gmail.com
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English :
Semi-night non-stop pétanque competition in Maleville
L’événement Concours officiel de pétanque à Maleville Saint-Laurent-de-Lévézou a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)