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Concours officiel de pétanque à Maleville Saint-Laurent-de-Lévézou

Concours officiel de pétanque à Maleville Saint-Laurent-de-Lévézou

Concours officiel de pétanque à Maleville Saint-Laurent-de-Lévézou vendredi 5 juin 2026.

Ville : 12350 Saint-Laurent-de-Lévézou

Département : Aveyron

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : 10 Tarif Groupe

Saint-Laurent-de-Lévézou

Concours officiel de pétanque à Maleville

Saint-Laurent-de-Lévézou Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-05
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Concours de pétanque semi nocturne non stop à Maleville
Jet de but 19h
Licences obligatoires
Inscription 10€ équipe
En doublette
Indemnités mises + 40%

Buvette et restauration sur place.
Renseignements petanque.malevilloise070183@hotmail.com ou 06 71 19 67 80 10  .

Saint-Laurent-de-Lévézou 12350 Aveyron Occitanie +33 6 71 19 67 80  petanque.malevilloise@gmail.com

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English :

Semi-night non-stop pétanque competition in Maleville

L’événement Concours officiel de pétanque à Maleville Saint-Laurent-de-Lévézou a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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