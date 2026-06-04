CONCOURS PETANQUE Cébazan
CONCOURS PETANQUE Cébazan jeudi 2 juillet 2026.
Cébazan
CONCOURS PETANQUE
Cébazan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Concours de pétanque organisée par la Pena del Festaire
Concours de pétanque en doublette .
Cébazan 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 02 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Petanque competition organized by the Pena del Festaire
L’événement CONCOURS PETANQUE Cébazan a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
À voir aussi à Cébazan (Hérault)
- FETE DE LA MUSIQUE ET SOIREE MOULES FRITES Cébazan 20 juin 2026
- SOIREE MOULES FRITES Cébazan 24 juillet 2026
- SOIREE TAPAS Cébazan 24 juillet 2026
- LES SAVEURS D’ETE DE CEBAZAN Cébazan 6 août 2026
- FÊTE DES VENDANGES Cébazan 26 septembre 2026