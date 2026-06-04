Cébazan

CONCOURS PETANQUE

Cébazan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Concours de pétanque organisée par la Pena del Festaire

Concours de pétanque en doublette .

Cébazan 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 02 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Petanque competition organized by the Pena del Festaire

L’événement CONCOURS PETANQUE Cébazan a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN