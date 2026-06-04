Cébazan

SOIREE TAPAS

Cébazan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Soirée Moules frites

Organisée par la Pena del Festaire

Soirée Moules frites

(sur réservation) .

Cébazan 34360 Hérault Occitanie +33 6 09 99 21 31 kmc34360@gmail.com

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English :

Mussels and French fries evening

Organized by the Pena del Festaire

L’événement SOIREE TAPAS Cébazan a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN