SOIREE TAPAS Cébazan
SOIREE TAPAS Cébazan vendredi 24 juillet 2026.
Cébazan
SOIREE TAPAS
Cébazan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Soirée Moules frites
Organisée par la Pena del Festaire
Soirée Moules frites
(sur réservation) .
Cébazan 34360 Hérault Occitanie +33 6 09 99 21 31 kmc34360@gmail.com
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English :
Mussels and French fries evening
Organized by the Pena del Festaire
L’événement SOIREE TAPAS Cébazan a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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