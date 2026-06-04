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SOIREE TAPAS Cébazan

SOIREE TAPAS Cébazan vendredi 24 juillet 2026.

Ville : 34360 Cébazan

Département : Hérault

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Tarif :

Cébazan

SOIREE TAPAS

Cébazan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Soirée Moules frites
Organisée par la Pena del Festaire
Soirée Moules frites
(sur réservation)   .

Cébazan 34360 Hérault Occitanie +33 6 09 99 21 31  kmc34360@gmail.com

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English :

Mussels and French fries evening
Organized by the Pena del Festaire

L’événement SOIREE TAPAS Cébazan a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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