FÊTE LOCALE CEBAZAN Cébazan
FÊTE LOCALE CEBAZAN Cébazan vendredi 21 août 2026.
Cébazan
FÊTE LOCALE CEBAZAN
Cébazan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-21
Cébazan en Fête !
Cébazan en Fête !
le 21 et le 22 août 2026
Bal, restauration sur place possible et repas sur inscriptions pour le samedi
Organisée par la Pena del Festaire .
Cébazan 34360 Hérault Occitanie +33 6 09 99 21 31
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English : FÊTE LOCALE CEBAZAN
Cébazan en Fête!
L’événement FÊTE LOCALE CEBAZAN Cébazan a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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