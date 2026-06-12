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FÊTE LOCALE CEBAZAN Cébazan

FÊTE LOCALE CEBAZAN Cébazan vendredi 21 août 2026.

Ville : 34360 Cébazan

Département : Hérault

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Tarif :

Cébazan

FÊTE LOCALE CEBAZAN

Cébazan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-21

Cébazan en Fête !
Cébazan en Fête !
le 21 et le 22 août 2026
Bal, restauration sur place possible et repas sur inscriptions pour le samedi
Organisée par la Pena del Festaire   .

Cébazan 34360 Hérault Occitanie +33 6 09 99 21 31 

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English : FÊTE LOCALE CEBAZAN

Cébazan en Fête!

L’événement FÊTE LOCALE CEBAZAN Cébazan a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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