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Concours pétanque Route de Sore Pissos

Concours pétanque Route de Sore Pissos

Concours pétanque Route de Sore Pissos samedi 23 mai 2026.

Lieu : Route de Sore

Adresse : Boulodrome de Pissos

Ville : 40410 Pissos

Département : Landes

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Pissos

Concours pétanque

Route de Sore Boulodrome de Pissos Pissos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Concours de pétanque avec l’association Pissos Pétanque Loisirs Détente.
Concours de pétanque avec l’association Pissos Pétanque Loisirs Détente.   .

Route de Sore Boulodrome de Pissos Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine   jean-louis.raucoule@orange.fr

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English : Concours pétanque

Petanque competition with the Pissos Pétanque Loisirs Détente association.

L’événement Concours pétanque Pissos a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cœur Haute Lande

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