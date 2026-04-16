Concours pétanque Route de Sore Pissos
Concours pétanque Route de Sore Pissos samedi 23 mai 2026.
Pissos
Concours pétanque
Route de Sore Boulodrome de Pissos Pissos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Concours de pétanque avec l’association Pissos Pétanque Loisirs Détente.
Concours de pétanque avec l’association Pissos Pétanque Loisirs Détente. .
Route de Sore Boulodrome de Pissos Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine jean-louis.raucoule@orange.fr
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English : Concours pétanque
Petanque competition with the Pissos Pétanque Loisirs Détente association.
L’événement Concours pétanque Pissos a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cœur Haute Lande
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