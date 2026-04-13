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Lieu d’Accueil Enfants Parents Pissos Salle RPE Pissos Pissos

Lieu d’Accueil Enfants Parents Pissos Salle RPE Pissos Pissos

Lieu d’Accueil Enfants Parents Pissos Salle RPE Pissos Pissos vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Salle RPE Pissos

Adresse : 408 route des Lacs

Ville : 40410 Pissos

Département : Landes

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Pissos

Lieu d’Accueil Enfants Parents Pissos

Salle RPE Pissos 408 route des Lacs Pissos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 09:00:00
fin : 2026-06-05 11:45:00

Date(s) :
2026-06-05

Le LAEP, c’est un espace chaleureux pour
– jouer
– échanger
– rencontrer d’autres familles
– prendre un temps pour soi et avec son enfant

Rendez-vous à Pissos
Tous les vendredis matin
9h00 11h45

Entrée libre gratuite sans inscription

On a hâte de vous retrouver !   .

Salle RPE Pissos 408 route des Lacs Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 30 06 19  parentalite@coeurhautelande.fr

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English : Lieu d’Accueil Enfants Parents Pissos

L’événement Lieu d’Accueil Enfants Parents Pissos Pissos a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cœur Haute Lande

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