Lieu d’Accueil Enfants Parents Pissos Salle RPE Pissos Pissos
Lieu d’Accueil Enfants Parents Pissos Salle RPE Pissos Pissos vendredi 5 juin 2026.
Pissos
Lieu d’Accueil Enfants Parents Pissos
Salle RPE Pissos 408 route des Lacs Pissos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 09:00:00
fin : 2026-06-05 11:45:00
Date(s) :
2026-06-05
Le LAEP, c’est un espace chaleureux pour
– jouer
– échanger
– rencontrer d’autres familles
– prendre un temps pour soi et avec son enfant
Rendez-vous à Pissos
Tous les vendredis matin
9h00 11h45
Entrée libre gratuite sans inscription
On a hâte de vous retrouver ! .
Salle RPE Pissos 408 route des Lacs Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 30 06 19 parentalite@coeurhautelande.fr
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English : Lieu d’Accueil Enfants Parents Pissos
L’événement Lieu d’Accueil Enfants Parents Pissos Pissos a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cœur Haute Lande
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