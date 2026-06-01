Concours Pétanque Potigny
Concours Pétanque Potigny dimanche 28 juin 2026.
Potigny
Concours Pétanque
Rue Louis Bouillard Potigny Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Concours de pétanque à Potigny sur le terrain de la pétanque minière.
Concours de pétanque à Potigny sur le terrain de la pétanque minière. Restauration sur place, inscription sur place à partir de 9h. 10€ par équipe, partie de 50 minutes. .
Rue Louis Bouillard Potigny 14420 Calvados Normandie +33 6 30 70 08 11
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English : Concours Pétanque
Pétanque tournament in Potigny at the Miners’ Pétanque Ground.
L’événement Concours Pétanque Potigny a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Falaise Suisse Normande
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