Potigny

Concours Pétanque

Rue Louis Bouillard Potigny Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Concours de pétanque à Potigny sur le terrain de la pétanque minière.

Concours de pétanque à Potigny sur le terrain de la pétanque minière. Restauration sur place, inscription sur place à partir de 9h. 10€ par équipe, partie de 50 minutes. .

Rue Louis Bouillard Potigny 14420 Calvados Normandie +33 6 30 70 08 11

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English : Concours Pétanque

Pétanque tournament in Potigny at the Miners’ Pétanque Ground.

L’événement Concours Pétanque Potigny a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Falaise Suisse Normande