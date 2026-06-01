Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours Pétanque Potigny

Concours Pétanque Potigny

Concours Pétanque Potigny dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Rue Louis Bouillard

Ville : 14420 Potigny

Département : Calvados

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Potigny

Concours Pétanque

Rue Louis Bouillard Potigny Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Concours de pétanque à Potigny sur le terrain de la pétanque minière.
Concours de pétanque à Potigny sur le terrain de la pétanque minière. Restauration sur place, inscription sur place à partir de 9h. 10€ par équipe, partie de 50 minutes.   .

Rue Louis Bouillard Potigny 14420 Calvados Normandie +33 6 30 70 08 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours Pétanque

Pétanque tournament in Potigny at the Miners’ Pétanque Ground.

L’événement Concours Pétanque Potigny a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Falaise Suisse Normande

À voir aussi à Potigny (Calvados)