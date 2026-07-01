Concours photo : Instants dorés, Médiathèque Suippe des marais, Auménancourt

Informations pratiques

Concours photo : Instants dorés Samedi 3 octobre, 11h00 Médiathèque Suippe des marais Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

La médiathèque vous invite à participer à un nouveau concours photo sur le thème des couchers de soleil. Pendant cet été, que ce soit au détour d’un chemin, en vacances lointaines ou depuis votre fenêtre, faites-nous découvrir ces instants suspendus où le jour laisse place à la nuit. Que vous soyez passionné de photographie ou simple amateur, laissez parler votre créativité et capturez la beauté des lumières du soir : paysages, instants du quotidien, horizons colorés… à vous de jouer !

Le dépôt des photos se fera du 1er/07 au 1er/09. Elles seront ensuite exposées à la médiathèque du 02 au 30 septembre, période pendant laquelle vous pourrez voter pour vos photos préférées ! Des lots récompenseront les clichés les plus remarqués !

Les résultats et la remise des prix se feront le samedi 03 octobre 2026.

Règlement complet disponible à la médiathèque et sur https://www.aumenancourt.fr/votre-village/mediatheque/.

Médiathèque Suippe des marais 28 rue de la maison rouge 51110 AUMENANCOURT Auménancourt 51110 Marne Grand Est 03 26 07 82 31 https://www.reseaucultureetvous.fr/ https://www.facebook.com/bibliotheque.aumenancourt.saintetiennesursuippe?locale=fr_FR [{« link »: « https://www.aumenancourt.fr/votre-village/mediatheque/ »}] La médiathèque Suippe des Marais est accessible gratuitement à toutes et tous. Située à Auménancourt-le-Grand, elle fait partie du réseau Culture & vous qui comprend les médiathèques de Bazancourt, Beine-Nauroy, Bourgogne et Witry-les-Reims. Grâce à cela vous avez un choix de 45000 documents et des animations diversifiées. Située dans l’enceinte de l’école. Sonnez pour rentrer.

Biblis en folie 2026

©Anaïs RAVENET