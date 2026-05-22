Saint-Martin-de-Seignanx

Concours Photo “Objectif Saint-Martin”

1526 avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-01

La Ville de Saint-Martin de Seignanx organise la 3è édition de son concours photo “Objectif Saint-Martin” sur le thème Émergence de l’Ombre à la Lumière .

Ouvert à tous les Saint-martinois majeurs amateurs de photo, du 1er au 30 juin, ce concours aboutira à une exposition grandeur nature sur la place Jean Rameau.

Les 3 premiers clichés seront récompensés par des lots offerts par les partenaires de l’évènement (Seignanx.com, Bixoko) et les 10 photos les plus remarquables seront exposées grandeur nature sur la place du village, puis au Point com du Seignanx en fin d’année 2026.

A vos appareils photos, smartphones et autres tablettes… laissez libre court à votre expression artistique !

Règlement et modalités d’inscription à retrouver sur le site de Saint-Martin-de-Seignanx .

1526 avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 60 60 communication@saintmartindeseignanx.fr

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English : Concours Photo “Objectif Saint-Martin”

L’événement Concours Photo “Objectif Saint-Martin” Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Seignanx