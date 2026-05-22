Exposition Eclairages quand le service public devient une oeuvre d’art Mairie Saint-Martin-de-Seignanx

Saint-Martin-de-Seignanx

Exposition Eclairages quand le service public devient une oeuvre d’art

Mairie 47 place Oyon Oyon Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 08:30:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-06-01

La mairie de Saint-Martin de Seignanx accueille en ses murs une exposition photo pour une immersion inédite dans les coulisses de la vie communale. Intitulée Éclairages , cette petite exposition photographique met en lumière ceux que l’on croise chaque jour, mais que l’on ne prend pas toujours le temps de regarder les agents municipaux.

Les clichés, pris sur le vif et souvent incognito , capturent l’essence même du travail de terrain. Ici, l’identité individuelle s’efface derrière le geste et le savoir-faire. Qu’il s’agisse de la concentration d’un agent administratif ou de la technicité d’un agent de voirie, l’exposition rend hommage à la discrétion et à l’engagement de ces agents municipaux dans leur quotidien.

Visible aux horaires d’ouverture de la Mairie. .

Mairie 47 place Oyon Oyon Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 60 60

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English : Exposition Eclairages quand le service public devient une oeuvre d’art

L’événement Exposition Eclairages quand le service public devient une oeuvre d’art Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Seignanx