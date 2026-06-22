UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fouesnant

Concours populaire de pétanque le mercredi après-midi Boulodrome de Fouesnant Fouesnant

mercredi 8 juillet 2026 · Boulodrome de Fouesnant · Fouesnant

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Boulodrome de Fouesnant
Adresse
Allée de Loc'Hilaire
Ville
29170 Fouesnant
Département
Finistère
Tarif

Fouesnant

Concours populaire de pétanque le mercredi après-midi

Boulodrome de Fouesnant Allée de Loc’Hilaire Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 13:30:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Concours ouvert à tous les mercredis après-midi en juillet et août.
Concours en doublette.   .

Boulodrome de Fouesnant Allée de Loc’Hilaire Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 66 93 32 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours populaire de pétanque le mercredi après-midi Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-22 par OT FOUESNANT LES GLENAN

À voir aussi à Fouesnant (Finistère)