Concours populaire de pétanque le mercredi après-midi Boulodrome de Fouesnant Fouesnant

Informations pratiques

Fouesnant

Concours populaire de pétanque le mercredi après-midi

Boulodrome de Fouesnant Allée de Loc’Hilaire Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 13:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Concours ouvert à tous les mercredis après-midi en juillet et août.

Concours en doublette. .

Boulodrome de Fouesnant Allée de Loc’Hilaire Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 66 93 32 50

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English :

L’événement Concours populaire de pétanque le mercredi après-midi Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-22 par OT FOUESNANT LES GLENAN