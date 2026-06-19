Concours régional Foals Sever Castanet

Informations pratiques

Castanet

Concours régional Foals

Sever 8 rue des équidés Castanet Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Concours modèles & allures foals & poulinières.

Concours élevage régional concernant les produits né(e)s cette année, corps de juge du Selle Français + jury coup de coeur, sélection pour la finale nationale de St-Lô en Septembre.

Organisé par l’ASFO .

Sever 8 rue des équidés Castanet 12240 Aveyron Occitanie +33 6 66 11 96 02 myriamardon@aol.com

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English :

Foal and Broodmare Conformation and Gait Competition.

L’événement Concours régional Foals Castanet a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)