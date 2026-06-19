Concours régional Foals Sever Castanet
samedi 1 août 2026 · Sever · Castanet
Informations pratiques
Castanet
Concours régional Foals
Sever 8 rue des équidés Castanet Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Concours modèles & allures foals & poulinières.
Concours élevage régional concernant les produits né(e)s cette année, corps de juge du Selle Français + jury coup de coeur, sélection pour la finale nationale de St-Lô en Septembre.
Organisé par l’ASFO .
Sever 8 rue des équidés Castanet 12240 Aveyron Occitanie +33 6 66 11 96 02 myriamardon@aol.com
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English :
Foal and Broodmare Conformation and Gait Competition.
L’événement Concours régional Foals Castanet a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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