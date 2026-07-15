Informations pratiques

Castanet

Fête à Lardeyrolles

La Baraque des escudiers Castanet Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Prêts pour ce week end de folie en perspective? Nul doute, chacun y trouvera son compte…

Le programme

Samedi

19h représentation théâtrale Une heure de tranquillité par Maëva Calmes (entrée payante à partir de 10 ans)

20h30 apéro musical avec le groupe Sur un malentendu

23h grand bal avec DJ Thib

Restauration sur place Truffade / Jambon braisé

Dimanche

8h Déjeuner aux tripoux / œufs jambon

14h Concours de labour avec les vieux volants du Ségala

15h Représentation de dans folklorique avec la pastourelle

16h spectacle de force basque avec Elgarrekin

20h Apéro musical avec les dès accordés et bal musette avec Guillaume Fabre

23h bal avec DJ Mat

Jeux gonflables toute la journée, repas poulet sauté, pensez à ramener votre écocup. .

La Baraque des escudiers Castanet 12240 Aveyron Occitanie +33 7 81 17 86 00

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English :

Are you ready for a crazy weekend ahead? There’s something for everyone…

L’événement Fête à Lardeyrolles Castanet a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)