Fête à Lardeyrolles Castanet
samedi 1 août 2026 · Castanet
Informations pratiques
Castanet
Fête à Lardeyrolles
La Baraque des escudiers Castanet Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Prêts pour ce week end de folie en perspective? Nul doute, chacun y trouvera son compte…
Le programme
Samedi
19h représentation théâtrale Une heure de tranquillité par Maëva Calmes (entrée payante à partir de 10 ans)
20h30 apéro musical avec le groupe Sur un malentendu
23h grand bal avec DJ Thib
Restauration sur place Truffade / Jambon braisé
Dimanche
8h Déjeuner aux tripoux / œufs jambon
14h Concours de labour avec les vieux volants du Ségala
15h Représentation de dans folklorique avec la pastourelle
16h spectacle de force basque avec Elgarrekin
20h Apéro musical avec les dès accordés et bal musette avec Guillaume Fabre
23h bal avec DJ Mat
Jeux gonflables toute la journée, repas poulet sauté, pensez à ramener votre écocup. .
La Baraque des escudiers Castanet 12240 Aveyron Occitanie +33 7 81 17 86 00
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English :
Are you ready for a crazy weekend ahead? There’s something for everyone…
L’événement Fête à Lardeyrolles Castanet a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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