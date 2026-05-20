Ousse-Suzan

Confection de croix de la Saint -Jean

Route de Suzan Ousse-Suzan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Vous avez envie d’apprendre à réaliser votre croix de Saint-Jean ? Retrouvez Marie-Hélène, conteuse des Landes, à 14 h le mercredi 24 juin sous le porche de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Suzan.

Apportez vos fleurs, des champs ou du jardin, de la ficelle, des sécateurs et votre bonne humeur.

Les croix de la Saint-Jean sont une tradition populaire ancienne particulièrement vivante dans les Landes et plus largement dans le Sud-Ouest de la France. Réalisées à partir de fleurs des champs, elles sont accrochées à l’entrée des maisons pour protéger le foyer pendant une année entière.

Vous avez envie d’apprendre à réaliser votre croix de Saint-Jean ? Retrouvez Marie-Hélène, conteuse des Landes, à 14 h le mercredi 24 juin sous le porche de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Suzan.

Apportez vos fleurs, des champs ou du jardin, de la ficelle, des sécateurs et votre bonne humeur.

Atelier gratuit et sans réservation .

Route de Suzan Ousse-Suzan 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 71 85 83

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English : Confection de croix de la Saint -Jean

Would you like to learn how to make your own Saint-Jean cross? Join Marie-Hélène, storyteller from the Landes region, at 2pm on Wednesday June 24 in the porch of Suzan’s Saint-Jean-Baptiste chapel.

Bring your flowers from the fields or garden, string, secateurs and a good mood.

L’événement Confection de croix de la Saint -Jean Ousse-Suzan a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Morcenx