Confection de croix de la Saint -Jean Ousse-Suzan
Confection de croix de la Saint -Jean Ousse-Suzan mercredi 24 juin 2026.
Ousse-Suzan
Confection de croix de la Saint -Jean
Route de Suzan Ousse-Suzan Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Vous avez envie d’apprendre à réaliser votre croix de Saint-Jean ? Retrouvez Marie-Hélène, conteuse des Landes, à 14 h le mercredi 24 juin sous le porche de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Suzan.
Apportez vos fleurs, des champs ou du jardin, de la ficelle, des sécateurs et votre bonne humeur.
Les croix de la Saint-Jean sont une tradition populaire ancienne particulièrement vivante dans les Landes et plus largement dans le Sud-Ouest de la France. Réalisées à partir de fleurs des champs, elles sont accrochées à l’entrée des maisons pour protéger le foyer pendant une année entière.
Vous avez envie d’apprendre à réaliser votre croix de Saint-Jean ? Retrouvez Marie-Hélène, conteuse des Landes, à 14 h le mercredi 24 juin sous le porche de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Suzan.
Apportez vos fleurs, des champs ou du jardin, de la ficelle, des sécateurs et votre bonne humeur.
Atelier gratuit et sans réservation .
Route de Suzan Ousse-Suzan 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 71 85 83
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English : Confection de croix de la Saint -Jean
Would you like to learn how to make your own Saint-Jean cross? Join Marie-Hélène, storyteller from the Landes region, at 2pm on Wednesday June 24 in the porch of Suzan’s Saint-Jean-Baptiste chapel.
Bring your flowers from the fields or garden, string, secateurs and a good mood.
L’événement Confection de croix de la Saint -Jean Ousse-Suzan a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Morcenx
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