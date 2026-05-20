Ousse-Suzan

Jouons dehors Ludobus

Salle multiactivités Ousse-Suzan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:30:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Venez passer un moment de convivialité avec l’animation Jouons dehors proposée par le Ludobus.

Tout public

Venez passer un moment de convivialité avec l’animation Jouons dehors proposée par le Ludobus.

Tout public .

Salle multiactivités Ousse-Suzan 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55 ludobus@paysmorcenais.fr

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English : Jouons dehors Ludobus

Come and spend a convivial moment with the Jouons dehors (Let’s play outside) animation proposed by the Ludobus.

Open to all

L’événement Jouons dehors Ludobus Ousse-Suzan a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Morcenx