Jouons dehors Ludobus Ousse-Suzan
Jouons dehors Ludobus Ousse-Suzan mercredi 5 août 2026.
Ousse-Suzan
Jouons dehors Ludobus
Salle multiactivités Ousse-Suzan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:30:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Venez passer un moment de convivialité avec l’animation Jouons dehors proposée par le Ludobus.
Tout public
Venez passer un moment de convivialité avec l’animation Jouons dehors proposée par le Ludobus.
Tout public .
Salle multiactivités Ousse-Suzan 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55 ludobus@paysmorcenais.fr
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English : Jouons dehors Ludobus
Come and spend a convivial moment with the Jouons dehors (Let’s play outside) animation proposed by the Ludobus.
Open to all
L’événement Jouons dehors Ludobus Ousse-Suzan a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Morcenx
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