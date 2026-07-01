Fontaine, chapelle et concert à Ousse-Suzan, Chapelle de Suzan, Ousse-Suzan

Informations pratiques

Fontaine, chapelle et concert à Ousse-Suzan Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Chapelle de Suzan Landes

Gratuit, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Les sources portent le témoignage d’un milieu vivant et humain.

À 10 h : Balade des trois fontaines

Petit patrimoine rural, les sources portent le témoignage d’un milieu vivant, haut lieu de fréquentation humaine.

La vertu la plus marquée de leurs eaux reste le pouvoir de guérir et nombreuses sont les offrandes laissées sur place.

Fontaines chiffons, sources guérisseuses, découvrez ces lieux empreints de croyances, habités de sérénité et de légendes.

https://tourismepaysmorcenais.fr/les-incontournables/nature/sources—et-fontaines/

À 14 h : La chapelle de Saint-Jean-Baptiste de Suzan d’origine romane

Visitez un lieu chargé d’histoire, du vaste airial emblématique de l’Assemblade (foire) de Suzan pour la Saint-Michel, aux fresques exceptionnelles du cœur de la chapelle, remontez le temps et laissez-vous emporter au fil des siècles.

Présentation architecturale du bâtiment classé au titre des Monuments Historiques, lecture des peintures du XIIIe et XVIe siècles, partez à la découverte d’un joyau de notre patrimoine landais.

Rendez-vous à la chapelle de Suzan.

10h : Balade des fontaines et approche – découverte des plantes et végétaux.

14 h : Visite de la chapelle et lecture des fresques du chœur.

17 h : La fontaine Saint-Jean et présentation de la chapelle de Suzan. 20 h : Soirée concert & restauration snack

Balade de 2 km sans difficulté.

https://tourismepaysmorcenais.fr/toutes-les-destinations/ousse-suzan/

Chapelle de Suzan Suzan, 40110 Ousse-Suzan Ousse-Suzan 40110 Houilles Landes Nouvelle-Aquitaine 06 31 71 85 83 https://tourismepaysmorcenais.fr/toutes-les-destinations/ousse-suzan/ [{« link »: « https://tourismepaysmorcenais.fr/les-incontournables/nature/sources—et-fontaines/ »}, {« link »: « https://tourismepaysmorcenais.fr/toutes-les-destinations/ousse-suzan/ »}] Située sur un espace naturel de 4 hectares composé de prairies et de forêts, la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Suzan fait l’objet d’un classement au titre des Monuments historiques.

D’origine romane, probablement bâtie au XIIe siècle, l’édifice est remanié plusieurs fois en étant doté au XVe siècle d’un vaste porche semi-circulaire fortifié avec des meurtrières et une galerie allongée ajoutée au XVIIIe siècle.

Les restaurations réalisées en 1981-1982 permettent de mettre au jour dans le chœur de remarquables fresques murales datant du XVIe siècle.

Ousse-Suzan : Balade des trois fontaines

©MHR