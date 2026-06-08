Ousse-Suzan

Journées Européennes du Patrimoine Entre fontaines guérisseuses et fontaine romane

Suzan Ousse-Suzan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 21:30:00

Date(s) :

2026-09-20

10h balade à la découverte des fontaines, des plantes et des végétaux.

14h visite de la chapelle et lecture des fresques du chœur.

Rendez-vous à la chapelle de Suzan

10h balade à la découverte des fontaines, des plantes et des végétaux.

Fontaines à chiffons et sources guérisseuses vous invitent à découvrir des lieux empreints de croyances, de légendes et d’atmosphères singulières.

14h visite de la chapelle et lecture des fresques du chœur.

Du vaste airial emblématique de l’assemblade, la foire de Suzan organisée à la Saint-Michel, aux fresques exceptionnelles du chœur de la chapelle, remontez le temps et laissez-vous emporter au fil des siècles.

Toute la journée vente de boissons. .

Suzan Ousse-Suzan 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 71 85 83

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English : Journées Européennes du Patrimoine Entre fontaines guérisseuses et fontaine romane

10am: stroll to discover the fountains, plants and vegetation.

2pm: tour of the chapel and reading of the choir’s frescoes.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Entre fontaines guérisseuses et fontaine romane Ousse-Suzan a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Morcenx