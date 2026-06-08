Journées Européennes du Patrimoine Fontaines, chapelle et concert à Ousse-Suzan Ousse-Suzan samedi 19 septembre 2026.

Ousse-Suzan

Journées Européennes du Patrimoine Fontaines, chapelle et concert à Ousse-Suzan

Suzan Ousse-Suzan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 21:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Rendez-vous à la chapelle de Suzan

10 h Balade des fontaines et approche découverte des plantes et végétaux.

Visitez un lieu chargé d’histoire, du vaste airial emblématique de l’Assemblade (foire) de Suzan pour la Saint-Michel, aux fresques exceptionnelles du

Petit patrimoine rural, les sources portent le témoignage d’un milieu vivant, haut lieu de fréquentation humaine.

14 h La chapelle de Saint-Jean-Baptiste de Suzan d’origine romane

Visitez un lieu chargé d’histoire, du vaste airial emblématique de l’Assemblade (foire) de Suzan pour la Saint-Michel, aux fresques exceptionnelles du cœur de la chapelle.

Présentation architecturale du bâtiment classé au titre des Monuments Historiques, lecture des peintures du XIIIe et XVIe siècles.

17 h La fontaine Saint-Jean et présentation de la chapelle de Suzan.

20 h Soirée concert & restauration snack

Balade de 2 km sans difficulté .

Suzan Ousse-Suzan 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 71 85 83

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English : Journées Européennes du Patrimoine Fontaines, chapelle et concert à Ousse-Suzan

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Fontaines, chapelle et concert à Ousse-Suzan Ousse-Suzan a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Morcenx