Conférence 1944, un bombardier Allemand s’écrase à Payrac

Payrac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le 10 juin 1944, un bombardier allemand Dornier 217 s’écrase à Payrac

Le 10 juin 1944, un bombardier allemand Dornier 217 s’écrase à Payrac. Par François Nadaud qui revient sur les faits et présente les recherches historiques menées autour de cet événement

Tout public, sur réservation

Lieu de rendez-vous communiqué à l'inscription

.

Payrac 46350 Lot Occitanie +33 5 65 33 81 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On June 10, 1944, a German Dornier 217 bomber crashed in Payrac

L’événement Conférence 1944, un bombardier Allemand s’écrase à Payrac Payrac a été mis à jour le 2026-03-07 par OT Vallée de la Dordogne