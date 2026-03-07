Conférence 1944, un bombardier Allemand s’écrase à Payrac Payrac
Le 10 juin 1944, un bombardier allemand Dornier 217 s’écrase à Payrac
Le 10 juin 1944, un bombardier allemand Dornier 217 s’écrase à Payrac. Par François Nadaud qui revient sur les faits et présente les recherches historiques menées autour de cet événement
On June 10, 1944, a German Dornier 217 bomber crashed in Payrac
