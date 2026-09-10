Conférence : 9 juin 1660 – Grande et petites Histoires d’un mariage royal extraordinaire, Lohobiague Enea – Maison Louis XIV, Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Conférence : 9 juin 1660 – Grande et petites Histoires

d’un mariage royal extraordinaire Samedi 19 septembre, 10h30 Lohobiague Enea – Maison Louis XIV Pyrénées-Atlantiques

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Conférence : « 9 juin 1660, grande et petites histoires d’un mariage royal extraordinaire »

Samedi : à 10h30.

Tarif : 6€, à régler sur place.

Réservation obligatoire au 06 79 12 23 75.

Lohobiague Enea – Maison Louis XIV Place Louis XIV, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Centre Ville Historique Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 26 27 58 http://www.maison-louis-14.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 79 12 23 75 »}] Maison d’armateur construite en 1643 par Joannis de Lohobiague. Lohobiague Enea accueillit en 1660, pendant 40 jours, le roi Louis XIV, venu épouser, à Saint-Jean-de-Luz, l’infante Marie-Thérèse d’Espagne.

Dans la même famille depuis sa construction, Lohobiague Enea, toujours habitée, reste une maison à vivre qui a su garder au fil des siècles, tableaux, mobiliers et objets précieux ou du quotidien, laissés là par les quatorze générations successives qui l’ont occupé.

Profitez de la présence, sur le parcours de la visite, de personnages en cire de l’ancien musée Grévin évoquant la période du mariage royal. De très nombreux travaux d’entretien et de restauration, ont été conduits par la famille depuis plus de quarante ans : toitures et façades, galeries, décorations intérieures, Grand Escalier, décors peints du Salon Vert, plafond à la française du Grand Salon.

Conférence : « 9 juin 1660, grande et petites histoires d’un mariage royal extraordinaire »

© Henry Leremboure