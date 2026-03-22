Conférence à deux voix, George Sand Une écrivaine engagée dans son siècle.

Rue Léonard Hippolyte Roger Saint-Germain-du-Puy Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 18:00:00

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Conférence à deux voix, George Sand Une écrivaine engagée dans son siècle. Conception Georges Buisson avec Mireille Braun et Jean Pierre Gallien

Cette Conférence-Lecture à deux voix présente George Sand, en femme libre et engagée.

Elle aborde, pour mieux les comprendre, son enfance, sa jeunesse, son éducation, ses combats personnels, mais aussi ceux qu’elle mena publiquement pour une société plus juste et plus humaine. Elle a puisé ses convictions dans la singulière éducation qu’elle reçut, puis dans toute une série de rencontres qui se montrèrent déterminantes dans la construction de sa pensée. Son œuvre, dense et diversifiée, est le reflet des idées qu’elle défendit toute sa vie. En premier lieu, son engagement sans faille pour la République. .

Rue Léonard Hippolyte Roger Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire apsg18390@gmail.com

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English :

Conference with two voices, George Sand A writer committed to her century. Conceived by Georges Buisson with Mireille Braun and Jean Pierre Gallien

L’événement Conférence à deux voix, George Sand Une écrivaine engagée dans son siècle. Saint-Germain-du-Puy a été mis à jour le 2026-03-22 par BERRY