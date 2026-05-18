Oulches-la-Vallée-Foulon

Conférence à la Caverne du Dragon Folies et pratiques psychiatriques d’après Grande Guerre

RD 18 CD Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06 18:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Pour comprendre comment l’urgence des tranchées a jeté les bases de la santé mentale moderne…

La Première Guerre mondiale a brisé les corps et les esprits, obligeant la médecine à se réinventer.

La Caverne du Dragon vous invite à découvrir comment la prise en charge des soldats au lendemain du conflit — et plus spécifiquement l’expérience américaine face au traumatisme de guerre — s’est érigée en une expérience unique de prise en charge des combattants devenus vétérans.

Une conférence assurée par Sophie Delaporte, maîtresse de conférences HDR à l’université de Picardie Jules Verne…

RV à la Caverne du Dragon à 17h ! (durée 1h30) .

RD 18 CD Oulches-la-Vallée-Foulon 02160 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 25 14 18 caverne@aisne.fr

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English :

To understand how the emergency in the trenches laid the foundations of modern mental health…

L’événement Conférence à la Caverne du Dragon Folies et pratiques psychiatriques d’après Grande Guerre Oulches-la-Vallée-Foulon a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Pays de Laon