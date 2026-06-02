Exposition à la Caverne du Dragon Victoires Regards des peintres de l’armée Oulches-la-Vallée-Foulon
Exposition à la Caverne du Dragon Victoires Regards des peintres de l’armée Oulches-la-Vallée-Foulon vendredi 18 septembre 2026.
Oulches-la-Vallée-Foulon
Exposition à la Caverne du Dragon Victoires Regards des peintres de l’armée
Caverne du Dragon Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-22 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20 2026-09-22
L’expo de rentrée annoncée à la Caverne du Dragon…
Retour sur les œuvres à caractère militaire réalisées par ce corps d’artiste dont la mission est de valoriser la cause et le renom de l’armée… (détail des toiles exposées à venir prochainement)
RV au Centre d’Accueil du Visiteur · Caverne du Dragon chaque jour (sauf le lundi) de 10h à 17h ! .
Caverne du Dragon Oulches-la-Vallée-Foulon 02160 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 25 14 18 caverne@aisne.fr
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English :
Back-to-school exhibition announced at Caverne du Dragon…
L’événement Exposition à la Caverne du Dragon Victoires Regards des peintres de l’armée Oulches-la-Vallée-Foulon a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Pays de Laon