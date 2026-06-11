Oulches-la-Vallée-Foulon

Café-histoire au Pavillon Vallis Clara Le déminage dans l’Aisne

969 Route d’Hurtebise Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 16:00:00

fin : 2026-10-03 17:30:00

Date(s) :

2026-10-03

L’Aisne fut l’un des plus vastes théâtres de violence de la Grande Guerre, notamment autour du Chemin des Dames. En son sol, des milliers de munitions non explosées, encore présentes aujourd’hui. Venez à la rencontre de Gilles Soreau, chef du Centre de déminage de Laon, afin de découvrir leurs missions et l’importance de leur travail…

RV au Pavillon de Vauclair à 16h (durée 1h30)…

L’Aisne fut l’un des plus vastes théâtres de violence de la Grande Guerre, notamment autour du Chemin des Dames. En son sol, des milliers de munitions non explosées, encore présentes aujourd’hui. Venez à la rencontre de Gilles Soreau, chef du Centre de déminage de Laon, afin de découvrir leurs missions et l’importance de leur travail…

RV au Pavillon de Vauclair à 16h (durée 1h30)… .

969 Route d’Hurtebise Oulches-la-Vallée-Foulon 02160 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 25 14 18 caverne@aisne.fr

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English :

The Aisne was one of the largest theaters of violence during World War I, particularly around the Chemin des Dames. Thousands of pieces of unexploded ordnance still lie buried in the ground there today. Come meet Gilles Soreau, head of the Laon Demining Center, to learn about their missions and the importance of their work.

Meet at the Pavillon de Vauclair at 4:00 p.m. (duration: 1.5 hours)…

L’événement Café-histoire au Pavillon Vallis Clara Le déminage dans l’Aisne Oulches-la-Vallée-Foulon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT du Pays de Laon