Visite guidée à Berry-au-Bac La cote 108 et son cratère de mine Oulches-la-Vallée-Foulon
Visite guidée à Berry-au-Bac La cote 108 et son cratère de mine Oulches-la-Vallée-Foulon samedi 7 novembre 2026.
Oulches-la-Vallée-Foulon
Visite guidée à Berry-au-Bac La cote 108 et son cratère de mine
Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 14:00:00
fin : 2026-11-07 16:30:00
Date(s) :
2026-11-07
Venez visiter ce site témoin de la guerre des mines durant la Première Guerre !
Afin de mieux comprendre l’histoire de ce haut-lieu de la guerre des mines durant la Première Guerre mondiale et classé monument historique depuis 1937, suivez le guide de l’association Correspondance Cote 108 pour cette visite guidée gratuite d’une durée de 2 heures !
RV à 14h au départ de la Caverne du Dragon… (déplacement en véhicule personnel) .
Oulches-la-Vallée-Foulon 02160 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 25 14 18
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English :
Come and visit this site that bears witness to mine warfare during the First World War!
L’événement Visite guidée à Berry-au-Bac La cote 108 et son cratère de mine Oulches-la-Vallée-Foulon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT du Pays de Laon
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