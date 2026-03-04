Conférence « A la recherche du port d’Aoste », Musée gallo-romain, Aoste

Conférence « A la recherche du port d’Aoste » Samedi 13 juin, 15h30 Musée gallo-romain Isère

Conférence « A la recherche du port d’Aoste »

Sébastien Fily, archéologue, vous propose d’embarquer dans une enquête au cœur de la ville antique d’Aoste. Cette conférence dévoile les indices d’un port oublié, autrefois tourné vers le Rhône et les voies fluviales régionales. Comment localiser un port dont aucune structure monumentale ne subsiste ? Entre hypothèses, preuves archéologiques et reconstitution du territoire antique, partez à la rencontre d’un site clé pour comprendre l’économie et la vitalité d’Aoste à l’époque gallo-romaine.

Conférence dans le cadre de la saison culturelle portée par le Département de l’Isère « Eau, quelle histoire ».

