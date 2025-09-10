Conférence À l’aube de l’art moderne l’école de Paris Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine

Conférence À l’aube de l’art moderne l’école de Paris Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine lundi 30 mars 2026.

Conférence À l’aube de l’art moderne l’école de Paris

Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine Rue du Président Carnot Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 14:30:00

fin : 2026-03-30 16:30:00

Date(s) :

2026-03-30

Au début du XXe siècle, grâce au rayonnement de l’Impressionnisme et du Fauvisme, Paris est une capitale attractive, réputée pour accueillir la modernité et l’avant-garde.

Un critique crée l’expression École de Paris pour évoquer des artistes venus de pays absents de liberté, majoritairement d’Europe de l’Est, se retrouvant à Montmartre et Montparnasse. Ce sont Foujita, Chagall, Modigliani, Soutine, Brancusi, Picasso, et bien d’autres. La notion d’école ne renvoie pas à un apprentissage en commun mais plutôt un art figuratif en dehors des sentiers battus, des émotions personnelles partagées, une liberté totale d’expression artistique. De 1920 à 1960, deux générations caractérisent l’École de Paris. La première, celle des artistes actifs avant la Grande Guerre et jusqu’à l’entre-deux-guerres. La seconde alimentée par les vagues d’immigration après la Seconde guerre mondiale allant jusque vers 1950.

En écho au voyage annuel, les artistes présentés dans cette conférence sont choisis en fonction des collections du musée d’Art moderne de Troyes.

—–

Brigitte SERRE-BOURET est docteur en Histoire de l’art et archéologie, Conservateur en chef honoraire du patrimoine. Après plus de trente ans de direction de musées de Beaux-arts, elle se consacre aujourd’hui à la recherche et à l’enseignement supérieur dans ses domaines de compétences.

Brigitte SERRE-BOURET est autrice de deux livres récents aux Editions des Falaises Camille Claudel, la Dernière Valse et Ivoire les secrets de l’Or blanc.

—-

date lundi 30 mars 2026

lieu Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine (entrée Rue du Président Carnot)

tarif adhérent 7€ / non-adhérent 9€

contact accutb21@gmail.com ou 06.83.89.36.00

les conférences commencent à 14h30 précises ouverture des portes 14h15 .

Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine Rue du Président Carnot Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 89 36 00 accutb21@gmail.com

English : Conférence À l’aube de l’art moderne l’école de Paris

German : Conférence À l’aube de l’art moderne l’école de Paris

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence À l’aube de l’art moderne l’école de Paris Châtillon-sur-Seine a été mis à jour le 2025-09-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)