Conférence à l’ermitage de Saint-Rouin Ermitage de Saint-Rouin Beaulieu-en-Argonne

Informations pratiques

Beaulieu-en-Argonne

Conférence à l’ermitage de Saint-Rouin

Ermitage de Saint-Rouin D2 Beaulieu-en-Argonne Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Conférence organisée à l’ermitage de Saint-Rouin (accès par la D2, Route de Futeau), sur le thème De Matisse à Le Corbusier, de Vence à Saint-Rouin, L’audace d’un jeune architecte dominicain, le frère Rayssiguier par le frère Charles Desjobert, dominicain et architecte du patrimoine.

Conférence suivie de la visite de la chapelle, d’un apéritif et d’un repas tiré du sac.

Rendez-vous devant la barrière du parking, ermitage de Saint-Rouin.Tout public

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Ermitage de Saint-Rouin D2 Beaulieu-en-Argonne 55250 Meuse Grand Est +33 7 60 93 23 19

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English :

Lecture held at the Hermitage of Saint-Rouin (accessible via the D2, Route de Futeau), on the topic: From Matisse to Le Corbusier, from Vence to Saint-Rouin: The Boldness of a Young Dominican Architect, Brother Rayssiguier by Brother Charles Desjobert, a Dominican friar and heritage architect.

The lecture will be followed by a tour of the chapel, an aperitif, and a potluck lunch.

Meet in front of the parking lot gate at the Saint-Rouin Hermitage.

L’événement Conférence à l’ermitage de Saint-Rouin Beaulieu-en-Argonne a été mis à jour le 2026-06-28 par OT COEUR DE LORRAINE