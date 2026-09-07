Conférence à l’observatoire, Observatoire astronomique de Valcourt, Valcourt
vendredi 18 septembre 2026 · Observatoire astronomique de Valcourt · Valcourt
Informations pratiques
Conférence à l’observatoire Vendredi 18 septembre, 20h30 Observatoire astronomique de Valcourt Haute-Marne
Entrée libre sous réserve des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00
L’observatoire de Valcourt aura le plaisir de vous présenter un exposé sur Johannes Kepler (1571-1630).
Cet astronome bavarois a repris la thèse de l’héliocentrisme de Nicolas Copernic en élaborant trois lois qui portent son nom.
Quelques années plus tard Isaac Newton reprendra ces résultats pour élaborer à son tour une théorie plus importante : celle de la gravitation universelle.
Observatoire astronomique de Valcourt 6 rue Roger Etienne 52100 Valcourt Valcourt 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 06 22 18 »}]
L’observatoire de Valcourt aura le plaisir de vous présenter un exposé sur Johannes Kepler (1571-1630).
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